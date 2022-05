Mille Miglia e Notte dei Motori a Pontedera, una festa su 4 e 2 ruote

Mille Miglia e Notte dei Motori, Pontedera ha presentato stamani il passaggio in città della competizione automobilistica più famosa del Mondo che sarà accompagnata anche da una serata di festa. L'appuntamento è per venerdì 17 Giugno, quando, dal primo pomeriggio, sono attese le 111 Ferrari che anticiperanno l'arrivo delle 425 auto storiche della 1000 Miglia ( realizzate tra il 1927 e il 1957 ) e di un'altra trentina tra auto elettriche ( che partecipano alla Mille Miglia green ) e modelli unici di Supercar e Hypercar moderne ( Mille Miglia Experience ). Nel percorso che parte da Brescia, attraversa parte della penisola per arrivare a Roma e tornare a Brescia, la tappa pontederese sarà la prima, in assoluto nella storia, che transiterà dalla città. "Un evento di grande valore - ha detto il sindaco Matteo Franconi - e la città è pronta ad accogliere i partecipanti".

Il dettaglio del programma è stato reso noto dal Comune e dagli organizzatori. Presenti all'incontro con la stampa, oltre al sindaco, in compagnia del vice Alessandro Puccinelli e dell'assessore Mattia Belli, il vicepresidente del comitato operativo Mille Miglia Giuseppe Cherubini, il vicepresidente nazionale di Città dei Motori Eugenio Leone, i rappresentanti dei gruppi Classic Valdera, Kinzica Pisa e Vintage Garage e dei club delle due ruote. Fondamentale il contributo della città e dei commercianti, rappresentati oggi dalle associazioni di categoria Confcommercio ( presente con Mickey Condelli e Alessio Giovarruscio ) e Confesercenti ( Claudio Del Sarto e Valentina Aurilio ). Dopo il passaggio delle auto la città si vestirà infatti a festa per la Notte dei Motori, con la possibilità per i negozi di restare aperti e con l'organizzazione di altre iniziative.

Per quanto riguarda il percorso seguito dalle auto e l'orario di arrivo a Pontedera, la prima Ferrari farà il suo ingresso intorno alle 13 e 30, con il corteo di bolidi che sosterà poi al Museo Piaggio. Alle 15 e 15 è attesa la prima vettura delle Mille Miglia. Le strade interessate sono quelle, provenendo dalla Tosco Romagnola a La Rotta, che porteranno verso il centro: via del Gelso, via Indipendenza, viale Italia, ponte Napoleonico e piazza Martiri della Libertà, dove, per quanto riguarda le sole auto storiche, sarà allestito una sorta di circuito. Le macchine della 1000 Miglia sfileranno anche su Corso Matteotti, fino a Piazza Cavour per poi ripartire in direzione Cascina. All'evento pontederese collaborano varie realtà locali. Oltre ai club di auto e moto e al circolo fotografico Crec Piaggio, c'è il fondamentale apporto delle associazioni di protezione civile. Da sottolineare anche il contributo all'evento da parte della Camera di Commercio di Pisa.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa