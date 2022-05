Mondiali Antirazzisti Firenze, tutti in campo all'Argingrosso

Sabato 28 e domenica 29 maggio tornano i Mondiali Antirazzisti.

L’appuntamento, di UISP Unione Italiana Sport Per tutti, si svolge all’interno della festa organizzata dal Quartiere 4: “Argingrosso di tutti di più”.

Inclusione e condivisione sono i valori che da sempre caratterizzano la manifestazione che ha l’obiettivo di contrastare ogni forma di discriminazione e razzismo riconoscendo nello sport un linguaggio universale per stabilire un legame tra i popoli.

L'evento, gratuito e aperto a tutti, è organizzato da Uisp Firenze e Uisp Solidarietà Firenze e patrocinato dal Comune di Firenze Quartiere 4 e dalla Regione Toscana. Il Quartiere 4, come già l’anno scorso, ha accolto con entusiasmo l’idea di ospitare i Mondiali Antirazzisti all’interno del programma della Festa dell’Argingrosso.

La formula dei Mondiali Antirazzisti prevede tornei di calcio a 5 e pallavolo non competitivi con partite auto-arbitrate, alle quali è possibile iscrivere gratuitamente la propria squadra composta anche da giocatori di generi diversi e senza limiti di età.

Inoltre sono previste esibizioni, prove libere e attività per grandi e piccoli. Spazio infine a un dibattito sul tema delle differenze, dell'antirazzismo e dell’inclusione.

"Argingrosso di tutti di più" ed è proprio vero: un parco che in questa occasione diventa davvero di tutti ancora di più – sottolinea il presidente di Uisp Firenze Marco Ceccantini -. Un modo di vivere un parco cittadino poco valorizzato e conosciuto ma veramente bello in mezzo ad uno dei quartieri più popolati di Firenze. Un parco che si presta a molteplici attività ed in questa manifestazione sarà possibile verificarlo: laboratori per bambini, attività sportive, mercatino scolastico, associazioni del quartiere, spettacoli musicali, esibizioni di danza, laboratorio circense e molto altro. In questo ambito anche un

importante momento di riflessione sui valori che lo sport mette in campo per l'integrazione multiculturale e il torneo dei Mondiali Antirazzisti. Comunque un bel week end all'insegna della socialità e del divertimento per tutti”.

PROGRAMMA

SABATO 28 MAGGIO 2022

14.00 – Accettazione squadre e apertura area informativa

14.30 – Torneo di calcio a 5

15.00 – Dibattito "L'accoglienza nello sport"

Partecipano:

• Marco Ceccantini - Presidente UISP Firenze

• Cosimo Guccione - Assessore Sport Comune di Firenze

• Mirko Dormentoni - Presidente del Consiglio di Quartiere 4 Comune di Firenze

• Camilla Bencini - COSPE Responsabile Progetto Stand up for victims rights

• Le calciatrici afghane e l'allenatore

DOMENICA 29 MAGGIO 2022

14.30 – Torneo di pallavolo

19.00 – Premiazioni e saluti

Fonte: Uisp Firenze