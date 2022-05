Montomondiale al Mugello, chiusa l'uscita di Barberino

In occasione della prima tappa italiana del Campionato Mondiale "Gran Premio d'Italia" Moto GP, che si svolgerà domenica 29 maggio all'autodromo del Mugello, al fine di agevolare il deflusso del traffico diretto al circuito, verrà predisposto, sulla viabilità ordinaria, un senso unico dalla stazione di Barberino fino all'uscita per Viale Matteotti, sia da Via del Lago sia dalla nuova rampa di collegamento con l'Outlet.

DI conseguenza, sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, in entrata in entrambe le direzioni - verso Firenze e Bologna - dalle 6:00 alle 12:00 e, comunque, fino al termine della gara.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Calenzano;

in entrata verso Bologna: Firenzuola Mugello, sulla A1 Direttissima.