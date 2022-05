Mostra del Chianti, taglio del nastro in piazza con le autorità

Mancano pochissimi giorni all'inaugurazione della 64° Mostra del Chianti a Montespertoli, sabato 28 maggio, sarà dato il via alle ore 18:00, per l'occasione sarà presentata la neonata Associazione Viticoltori con la firma del "Patto del Viticoltore di Montespertoli" da parte delle aziende agricole.

All'apertura della mostra presenti la Senatrice Caterina Biti, il Senatore Dario Parrini e il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo che interverranno prima del taglio del nastro da parte del primo cittadino.

L'inaugurazione si svolgerà nell'area degustazioni, uno spicchio all'interno di piazza del Popolo che ospiterà ogni sera una degustazione diversa. La festa proseguerà per una settimana con il ritorno dei fuochi d'artificio che decreteranno la fine, domenica 5 giugno 2022.

"Per questa edizione ho il desiderio che segni la vera svolta del dopo pandemia, torniamo in piazza insieme e invitiamo i nostri amici a venire a Montespertoli, divertiamoci e godiamoci questa settimana. La festa del vino è la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro, dobbiamo volergli bene." spiega il Sindaco Alessio Mugnaini sulla tradizionale festa sul vino a Montespertoli.

La manifestazione punta, come sempre, a mettere al centro le aziende agricole rendendole protagoniste indiscusse della piazza, 24 sono le aziende presenti in piazza del Popolo, di cui sono 18 quelle che rimarranno fisse in piazza per tutta la durata della festa. Gli stand delle aziende sono posizionati all'interno della piazza e sull'esterno si potranno trovare le associazioni che prepareranno i tradizionali piatti della festa.

Cuore pulsante della mostra sarà ancora il "Convivium" (stand posizionati ai lati del Monumento dei Caduti) uno spazio dedicato alle aziende vinicole non fisse o a ospiti, come il Consorzio Chianti Colli Fiorentini e lo Champagne di Epernay (FR).

Ogni sera per nove sere saranno assaggiati e raccontati i vini delle aziende che parteciperanno alla Mostra del Chianti in compagnia di esperti del settore e di altri “terroir” vicini a Montespertoli, eventi in collaborazione con le più importanti associazioni in questo ambito, come la Federazione Strade Del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana, la Fisar, Slow Food, il Consorzio Chianti e il Consorzio Chianti Colli Fiorentini, l'Associazione AssoEnologi, l'Associazione Città del Vino, La sciabola sul collo, Ordine dei geologi della Toscana, l’Associazione Città del Vino con la presenza del Comune di Suvereto e Consorzio Tutela dei vini della Val di Cornia e Suvereto e la neonata Associazione Viticoltori di Montespertoli.

Per domenica 5 giugno ritorna anche la celebre sfilata storica del Gruppo '900 che farà rivivere l'atmosfera dei primi anni del secolo scorso attraverso rievocazioni di personaggi storici e del popolo. Nel corteo i personaggi sono intervallati con carri trainati da magnifiche “Bestie” maremmane e chianine.

In Piazza Machiavelli si troverà il palco che ospiterà spettacoli musicali, comici e altri tipi di eventi a carattere culturale, sarà mantenuta una zona di degustazione rilassante e conviviale con tavolini, sedie.

Sia le degustazioni che gli spettacoli sono gratuiti (per prenotare il posto alle degustazioni è necessario scrivere una email a info@placetidee.com).

Si può seguire tutti gli aggiornamenti sulla festa sui social, FB: @MostraDelChianti, IG: mostra_chianti_montespertoli, o per scaricare il programma www.mostradelchianti.

