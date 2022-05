Fioccano multe al semaforo di Lazzeretto, il Comune: "Disposto approfondimento"

C'è un popolo di automobilisti in subbuglio per un semaforo, quello di Lazzeretto. Dopo l'attivazione del dispositivo per accertare eventuali violazioni, stanno fioccando multe agli automobilisti con molta facilità, con conseguente perdita di punti. Una situazione che ha portato a una richiesta di incontro da parte di alcuni pendolari con la polizia municipale del comando locale (sotto l'Unione dei Comuni) e con il sindaco Simona Rossetti.

L'amministrazione locale ha voltuto rilasciare una dichiarazione a riguardo: "Siamo venuti a conoscenza di un numero molto alto di violazioni al codice della strada relative al semaforo di Lazzeretto. L’Amministrazione comunale sta approfondendo e studiando con l’Unione dei Comuni, la Polizia municipale e gli uffici competenti del comune, la situazione, con l’obiettivo di compiere tutte le necessarie e opportune verifiche rispetto ai problemi e ai rilievi sollevati in questi giorni dai cittadini coinvolti. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale riferire, non appena ce ne saranno le condizioni, l’esito di tale approfondimento".

La situazione assomiglia a quella dell'autovelox nel tratto di via Pietramarina a Vinci. In quel caso il sindaco Giuseppe Torchia chiese la legittimità alle autorità competenti e il dispositivo venne rimosso dopo una sequela di multe ritenute ingiuste.