“Play For Joy” a Larciano: sport e divertimento per bambini e ragazzi

Siamo giunti alla dodicesima edizione della manifestazione, denominata “Play For Joy”. Organizzata dall’amministrazione comunale, con l’importante collaborazione delle società sportive del territorio. Sabato, dalle ore 15 alle ore 19.30, i giardini della Piazza Togliatti di Larciano saranno allestiti con le attrezzature necessarie per cimentarsi nelle varie discipline sportive scese in campo. Campetti da calcio, pallavolo, basket, tennis e tanto altro saranno a disposizione dei giovani atleti che interverranno (la manifestazione è rivolta ai giovani dai 6 ai 14 anni) e che potranno provare a praticare diversi sport. Un modo per avviare e far conoscere ai giovani le diverse attività sportive che il territorio offre.

La novità di quest’ anno sarà la “postazione musicale”, allestita con idonea strumentazione per dare la possibilità ai giovani cantanti e musicisti di esibirsi. Al progetto “Play For Joy” hanno aderito le seguenti società sportive: Cerretese Basket, Grifony Soccer Accademy, Cerretese Volley, Alifaris Karate Larciano, Asd Bunny Club di Vinci, Atletica Monsummanese, Tennis Club I Giardinetti di Lamporecchio, Scuola di Danza Ecole de Danse, Gruppo Ala Arcieri Storici di Larciano, Karate Ninja Club.

"La manifestazione - illustra Davide Castani, assessore alle Politiche Sportive e Giovanili - riveste un ruolo molto importante nel campo dell’educazione allo sport quale educazione alla vita sociale, nella sensibilizzazione sui temi della disabilità, impegno ed aggregazione, soprattutto quest’anno, l’isolamento forzato imposto a tanti giovani dalla pandemia. Play For Joy è un Progetto che ho visto nascere, all’epoca ero consigliere comunale e ora seguirlo in qualità di Assessore alle Politiche Sportive e Giovanili è una bella soddisfazione. Nel corso di questi anni è cresciuta molto come iniziativa, ha riscontrato un enorme successo fra i nostri ragazzi, lo sport è un pezzo della loro vita e la conferma sono le numerose adesioni a questa iniziativa.

Ho ritenuto opportuno cambiare mese, per poter in qualche modo, agevolare le società sportive in questione affinché i ragazzi vedendo vari sport possano alla ripartenza, dopo le vacanze estive, scegliere la disciplina che più gli piace. Sono molto contento - prosegue - e ringrazio tutte le persone che hanno lavorato con me per la riuscita di questa giornata di sport e musica sulla quale l’amministrazione Comunale di Larciano punta molto. Play For Joy proseguirà da settembre con un appuntamento a scuola con i ragazzi; esponenti famosi del mondo dello sport come già altre volte in passato, racconteranno agli studenti la loro esperienza di sportivi, la passione nata da ragazzini è coltivata fino a farne una professione e rappresenteranno loro il significato dello sport come elemento di crescita personale e sociale".

Fonte: Comune di Larciano - Ufficio Stampa