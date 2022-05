Poesia, ultimi giorni di lavoro per la giuria del premio 'Leonardo'

Ultimi giorni di lavoro per la giuria del premio letterario nazionale “Leonardo” presieduta dal professor Silvano Salvadori e composta da otto persone per arrivare alla scelta dei lavori ritenuti più meritevoli in vista della premiazione, fissata per il 2 giugno dalle ore 16,30 in poi in Biblioteca Leonardiana a Vinci. Il premio letterario, giunto ormai alla decima edizione, è organizzato dal circolo culturale "La Piazza" di Sovigliana - Vinci (FI), aderente all'AUSER, e gode del Patrocinio del Comune di Vinci e la collaborazione di SPI-CGIL (sindacato pensionati). Due le sezioni previste nel bando del concorso. Poesia e Racconto breve. Due le categorie ammesse: ragazzi (fino alla scuola media inferiore) e adulti (scuola media superiore e adulti). Tante le opere in concorso, che renderanno la scelta particolarmente complessa. Gli autori si sono misurati con il tema assegnato, che per quest’anno era “Una giornata particolare”. Sogni, speranze, ma anche tanta attualità, dalla guerra alla pandemia, negli elaborati inviati dai partecipanti al concorso. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Durante la serata della premiazione saranno letti a beneficio del pubblico partecipante gli elaborati vincitori. Grande attesa dunque per una serata che si annuncia oltremodo interessante, per la gran voglia di misurarsi con l’esprimere pensieri attraverso la scrittura da parte dei tanti autori e per la qualità degli elaborati pervenuti. “Siamo molto soddisfatti – ha affermato Raffaello Nesi presidente del Circolo culturale La Piazza – della partecipazione al concorso, che arriva dopo un periodo difficile legato all’emergenza sanitaria e riprende piano piano lo spazio che ha sempre occupato negli anni scorsi. Speriamo possa continuare a crescere ancora”. Saranno presenti alla premiazione, oltre al presidente del circolo culturale La Piazza Raffaello Nesi, il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, la presidente regionale di Auser volontariato e il senatore Dario Parrini.

Fonte: Ufficio Stampa