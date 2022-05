Premio "Il Ghibellino", concorso di pittura a Empoli: come iscriversi

Il Circolo Amatori Arti Figurative indice un concorso di pittura al quale possono partecipare pittori italiani e stranieri di qualsiasi scuola e tendenza senza limitazione di tecnica impiegata nell’esecuzione dell’opera.

Sono ammesse opere di pittura: olio, acrilico, acquarello, grafica, tecniche miste, ecc. senza limite di misura. Il tema del concorso 2022 sarà "l'acqua".

Gli artisti potranno partecipare con 1 o 2 opere con eventuale cornice e munita di apposita attaccaglia. La Giuria composta da Professori Accademici e Critici d'Arte qualificati assegnerà i premi alle migliori opere a suo insindacabile giudizio.

Inaugurazione mostra sabato 9 luglio ore 17,30 la mostra è aperta fino al giorno della premiazione, sabato 16 luglio alle ore 17 in piazza Farinata degli Uberti alla presenza delle autorità.

I premi saranno così ripartiti:

1° Classificato 400,00 euro, 2° Classificato 250,00 euro, 3° Classificato 200,00 euro, 4° Classificato 100,00 euro

5° Classificato Mostra personale di 1 settimana al Circolo Amatori Arti Figurative

Il quadro del 1° e 2° premio saranno donati agli sponsor. Ci saranno inoltre altri premi in buoni acquisto per altre opere segnalate. A tutti gli Artisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’iscrizione e la consegna del quadro per il concorso sara’ effettuata dalle ore 16 alle ore 18 nei giorni: lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 luglio presso la sede del Circolo Amatori Arti Figurative Piazza Farinata degli Uberti- Empoli.

Quota di partecipazione al Concorso: per i soci un'opera 15 euro, due opere 20 euro. Per i non soci, un'opera 20 euro, due opere 30 euro.

Il pagamento può essere fatto direttamente al momento della consegna delle opere oppure tramite bonifico bancario intestato a Circolo Amatori Arti Figurative IBAN IT72X0842537831000030298152. Pur garantendo la massima sorveglianza il Circolo Arti Figurative non risponde per eventuali danni o furti che si dovessero verificare.

Le opere possono essere consegnate anche tramite fermo deposito su un corriere di Empoli, contattando prima i numeri di telefono sottostanti per il ritiro delle stesse. Le opere dovranno essere ritirate a conclusione della mostra o successivamente previa comunicazione all’indirizzo mail: info@circoloartifigurative.it

La partecipazione al concorso impegna l’accettazione di tutte le sue clausole, nessuna esclusa, del presente regolamento.

Contatti: Silvano Salvadori 3492264537 - Claudio Caioli 3384758882 - Lorella Consorti 3458375524 - Eleonora Cantini 348 0012926 (nel pomeriggio)