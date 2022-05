Pubblica Assistenza Santa Croce, si vota per il consiglio direttivo

La Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che, a differenza dei precedenti mandati triennali, sarà in carica per i prossimi quattro anni.

Le votazioni avranno luogo nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio nelle diverse sedi dell'Associazione, secondo il seguente calendario:

Ponte a Egola, presso il circolo ricreativo A.R.C.I. "G. Pannocchia", via Della Gioventù,1: sabato 28 maggio dalle 9,00 alle 13,00.

Staffoli, presso la sede operativa in via Delle Pinete, 3/B: sabato 28 maggio dalle 9,00 alle 13,00.

Santa Croce sull' Arno presso la Sede legale in Largo U. Bonetti,5: domenica 29 maggio dalle 9,00 alle 18,30.

L'elenco dei candidati, predisposto dalla Commissione Elettorale, sarà affisso nei locali delle sedi in cui si svolgeranno le operazioni di voto ed è pubblicato di seguito, nonché sui canali social dell'Associazione.

La Pubblica Assistenza porge un vivo ringraziamento ai membri dimissionari per il lavoro svolto e un sincero augurio di buon lavoro ai prossimi consiglieri eletti.

Di seguito l'elenco dei candidati.

Fonte: Ufficio Stampa