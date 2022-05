Rapina all'Eurospin di Montelupo, indagano i carabinieri

Rapina in orario di chiusura al supermercato Eurospin di Montelupo Fiorentino in via Arti e Mestieri, lungo la ss67. Alle 19.30 di ieri, mercoledì 26 maggio, è avvenuta la rapina, pochi dettagli sono stati diffusi sulla vicenda. Non è noto quante persone fossero presenti al momento all'interno del supermercato né se il rapinatore fosse solo o in compagnia di complici. La compagnia dei carabinieri di Empoli sta indagando al momento, utilizzando anche le telecamere di sorveglianza interne ed esterne all'esercizio commerciale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO