Referendum sulla giustizia, Cordone (Lega) invita i sindaci a votare

Raccogliendo l'invito di altri sindaci Pd che andranno a votare per il referendum abrogativo della giustizia promosso da Lega e Radicali, anche il consigliere comunale del Carroccio Marco Cordone, consigliere nazionale per Anci, chiede ai sindaci dell'Empolese Valdelsa che il maggior numero di persone possibile vada a votare per raggiungere il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

"Lo hanno detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il presidente nazionale Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori: è giusto esprimersi per questo referendum. In special modo per l'abrogazione della legge Severino, da non applicare a nostro parere per reati minori", spiega Cordone.

Un'ultima richiesta arriva anche a Brenda Barnini, dal gazebo Lega del mercato settimanale del giovedì: "Se Brenda Barnini è stata definita miglior sindaco d'Italia dal suo segretario Letta, venga anche lei a votare".

L'appello è rivolto anche agli altri colleghi consiglieri comunali Lega: "Crediamo in questa battaglia, per una settimana buttiamoci sulla propaganda per i referendum. Non sono quesiti contro la magistratura, ma per avere una migliore magistratura. La riforma Cartabia non ha la forza propositiva per cambiare le cose".

