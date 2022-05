Ricco weekend nel Mugello: MotoGp, Speed Sound Festival e mostra dei dinosauri per i piccoli

In Mugello, è partito il conto alla rovescia sull’evento più atteso dell'anno per tutti gli amanti dei motori. Domenica 29 maggio si corre il Moto GP all'Autodromo del Mugello.

Per scaldare l'atmosfera, arriva da venerdì lo Speed Sound Festival, che animerà il centro storico di Scarperia con musica, concerti ed esibizioni.

Tutte le info sul MotoGP biglietti, parcheggi e viabilità su: https://www.mugellocircuit.it/it/gran-premio

Ma questo weekend si anima di tanti altri eventi, culturali e all'aria aperta in tutto il territorio. E una buona notizia per i più piccoli: "World of Dinosaurs" rimarrà a Vicchio fino a settembre!

Fonte: Unione Montana dei Comuni del Mugello