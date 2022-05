"RipuliAMO i nostri paesi... Non rifiutarti", una domenica con Avis Montopoli per l'ambiente

Domenica 29 maggio alle ore 8 prenderà il via la nostra prima manifestazione a favore dell’ambiente per dare il nostro contributo a liberare dal degrado il nostro territorio e promuovere la vivibilità e la bellezza dei nostri paesi.

Da sempre, nel promuovere la Donazione del sangue, evidenziamo l’importanza di tutto ciò che promuove la "cittadinanza attiva"; questa volta abbiamo voluto declinare il tutto verso il rispetto e la tutela dell’ambiente. Un gesto semplice che però abbiamo voluto condividere con i cittadini e molte delle Associazioni che operano sul territorio anche per rafforzare il senso di comunità.

Per la nostra iniziativa abbiamo avuto il Patrocinio del nostro Comune e la disponibilità a collaborare delle seguenti associazioni/organizzazioni locali che nello specifico sono: C.C.N di Casteldelbosco, Martinfiera, Circ.Arci Tom Benetollo di Marti, Pro loco Montopoli, Arco di Castruccio, Comitatop Montopoli nel cuore, Associazione Barrocciai Capannesi. A queste realtà locali si affianca la Direzione Didattica del Comprensivo G.Galilei di Montopoli che ci ha autorizzato a diffondere il programma della nostra iniziativa tra i bambini delle scuole primarie favorendo così una diffusione capillare del progetto anche alle famiglie.

Il nostro è un piccolo gesto, ma ovviamente contiamo che da questo gesto possa scaturire il rafforzamento del senso civico per una più concreta e sentita educazione all’ambiente. Come Avis siamo consapevoli purtroppo che esistono molte situazioni di emergenza come, per quel che ci compete in prima istanza, l’emergenza sangue che proprio in questo periodo sta mettendo a dura prova l’operatività dei nostri centri ospedalieri, costretti a rinviare gli interventi anche di urgenza solo perché mancano alcune sacche di sangue.

Con questa consapevolezza cercheremo, anche in occasione di questa iniziativa, di promuovere la donazione di sangue affichè un maggior numero di persone possa avvicinarsi senza alcun timore alla donazione del sangue. Ci auguriamo una gra Festa di partecipazione Non RIFIUTarti!!!

Un breve vademecum operativo

Per ogni località, il ritrovo è fissato alle 8 nel punto indicato nella locandina dove verrà distribuito a nostra cura il materiale necessario e dove sarà fornita ogni ulteriore necessaria info. Il rientro è previsto per le 11 ed in quella occasione faremo le foto di gruppo. Saranno comunque gradite foto fatte lungo il percorso. Una raccomandazione! Abbigliamento consono, scarpe chiuse e se possibile un paio di guanti in più!

I sacchi per la raccolta, le pettorine di riconoscimento ed alcune pinze raccogli rifiuti saranno disponibili in ogni luogo di ritrovo. Ai primi 20 partecipanti, adulti e bambini, verrà regalato il cappellino dell’Avis. I rifiuti raccolti saranno smaltiti lunedì 30, dalla Geofor, durante il normale ritiro della raccolta indifferenziata.

Fonte: Avis Montopoli in Val d'Arno