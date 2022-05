Risse in centro a Lucca, interviene il questore

Quattro misure da parte del questore di Lucca per due risse in piazza San Michele, fatti in cui sono state arrestate due persone. Dalla questura sono arrivati due provvedimenti di avviso orale, un foglio di via obbligatorio di tre anni per una persona proveniente da Biella, un daspo urbano per un lucchese che non potrà avvicinarsi o frequentare i locali pubblici e le zone di San Michele e Loggiato Pretorio.

I provvedimenti adottati tendono a salvaguardare la sicurezza pubblica nei confronti di soggetti che hanno più volte, con le loro condotte, ma anche con la loro stessa presenza molesta, creato degrado urbano e turbativa alla serena fruizione di luoghi di rilevante valore artistico e culturale da parte di residenti e turisti.