Rogo sulla Firenze-Siena, distrutti camion e auto tra Poggibonsi e San Donato

Si è accorto subito che qualcosa non andava, così ha fermato il suo Daily in una piazzola del Raccordo autostradale Firenze-Siena, tra Poggibonsi e San Donato in direzione del capoluogo toscano. Una decisione che si è rivelata assennata, visto che il mezzo, il quale a sua volta trasportava un’auto, ha preso fuoco dopo poco venendo divorato dalle fiamme.

Sul luogo dell’incendio, avvenuto verso le 12 di oggi, sono intervenuti – oltre a polizia stradale e Anas – i vigili del fuoco di Petrazzi e la squadra di Poggibonsi, con un’autobotte fatta arrivare da Siena per spegnere il rogo che comunque ha distrutto camion e macchina. Le operazioni di spegnimento sono durate circa una quarantina di minuti.