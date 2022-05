Sacchi della differenziata in ritardo da Geofor a causa della guerra e di uno dei fornitori

Geofor comunica che, a causa di problemi nel reperire materiale, potrebbero esserci possibili ritardi su alcuni Comuni, nella consegna dei sacchi per la raccolta differenziata.

Le tensioni geopolitiche degli ultimi mesi, sommati ai due anni di pandemia, hanno generato conseguenze rilevanti sulle variabili economiche e sui mercati.

In particolare, l'incertezza sull'evoluzione del conflitto in Ucraina e l'aumento dei prezzi delle materie prime hanno portato ad una mancanza del prodotto finito, con particolare riguardo ai prodotti derivanti dalla cellulosa e bioplastiche.

Inoltre, la situazione di approvvigionamento, per Geofor, si è ulteriormente aggravata, poiché uno dei fornitori incaricato di fornire i materiali attesi ha dichiarato la procedura di liquidazione.

Attivate tutte le azioni a tutela della ns Società e del servizio svolto per conto della Amministrazioni pubbliche, attraverso l'azione dei legali, riteniamo che per l'anno in corso il programma delle consegne potrebbe arrivare a soffrire un periodo di sospensione, per riprendere progressivamente a partire da fine Giugno.

Sarà premura dell’azienda aggiornare tempestivamente le amministrazioni comunali e l’utenza riguardo lo stato delle cose.

Fonte: Geofor