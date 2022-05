San Francesco e l'ecologia, incontro con padre Buffon a San Miniato

Arco di Castruccio di Montopoli, insieme a Istituto Dramma Popolare di San Miniato e Centro Studi Tardo Medioevo, promuove un incontro con padre Giuseppe Buffon, professore ordinario di Storia della Chiesa alla Pontificia Università Antonianum di Roma. Appuntamento sabato 28 maggio alle 16.30, nella biblioteca del Seminario Vescovile in piazza della Repubblica 10 a San Miniato. L'iniziativa si avvale anche della collaborazione coi Frati Minori del Convento Francescano di San Romano (Montopoli). La lezione di padre Buffon - francescano - verterà sulla figura di San Francesco quale modello di ecologia. Il titolo dell'iniziativa, infatti, è "Francesco ecologista: attualità o anacronismo?". Buffon è un relatore che definire di alto livello è riduttivo, con studi e ricerche all'estero e numerose pubblicazioni: oltre alla cattedra di Storia della Chiesa, è stato direttore della rivista Antonianum e attualmente è pure direttore scientifico del progetto di ricerca "Verso una rete internazionale per l'ecologia integrale" e direttore del percorso professionale in ecologia integrale nell'università prima citata. Buffon lavora da tempo sulla figura di un francescanesimo moderno e contemporaneo. San Francesco che con la natura aveva un rapporto privilegiato e di estremo rispetto: la terra da amare come una madre, da cui tutto nasce e deriva. Il programma prevede l'intervento di Laura Baldini del Centro Studi sul Tardo Medioevo, mentre Francesco Frisoni di Toscana Oggi si occuperà di moderare. Oltre, ovviamente, al contributo di padre Giuseppe Buffon

Fonte: Arco di Castruccio