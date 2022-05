Service Learning, ascolto attivo degli studenti con il terzo settore: chiude il primo anno

Si è concluso ieri, con un incontro al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, il primo anno della Ricerca-Azione sul “Service Learning” un percorso che punta a stabilire nuovi approcci educativi che aprono spazi di ascolto attivo e vedono lo studente protagonista in tutte le fasi dello sviluppo del progetto.

Il Consorzio CO&SO Empoli, insieme ai partner della Rete ERGO, ha siglato un accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa (INDIRE) e ha proposto agli Istituti scolastici dell'Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore una sperimentazione basata sull’integrazione tra educazione formale e non formale, adottando una cornice metodologica promossa dall’idea “Dentro/fuori la scuola – Service Learning” del Movimento delle Avanguardie Educative di INDIRE.

“L'idea – racconta Fabrizio Fioretti, coordinatore per il Consorzio della Ricerca-Azione – nasce dai bisogni emersi durante la pandemia e mira a costruire o rafforzare i Patti Educativi di Comunità, valorizzando gli apprendimenti appresi dentro e fuori la scuola, rilevando l’impatto sulla comunità dei servizi realizzati e i legami orizzontali in termini di capitale sociale, descrivendo le trasformazioni organizzative e didattiche”.

Il percorso ha coinvolto alcune scuole del territorio che si sono candidate alla sperimentazione: l'Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo, l'Istituto Comprensivo Sacchetti di San Miniato, l'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite e l'Isiss Enriques di Castelfiorentino.

Durante la mattinata sono intervenuti, oltre la Dirigente della Ricerca di INDIRE Elisabetta Mughini, rappresentanti delle istituzioni, delle Conferenze Zonali per l’Educazione e l’Istruzione dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, Dirigenti Scolastici, docenti ed educatori che hanno portato avanti il percorso in questo anno scolastico. Si tratta di progetti molto diversi fra loro e profondamente legati al territorio che permettono di realizzare percorsi di apprendimento-servizio finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali connessi all’apprendimento dell’Educazione Civica e (per le Secondarie di secondo grado) ai PCTO.

“Nei progetti di Service Learning - sottolinea la ricercatrice di INDIRE Lorenza Orlandini - gli studenti sono protagonisti in tutta la fase del percorso: dalla rilevazione dei bisogni alla fase degli esiti. Le competenze acquisite, inoltre, possono essere applicate in vari contesti di vita non solo legati al mondo scolastico, nonostante vi sia una chiara ricaduta nel curricolo e siano coinvolte più discipline”.

Fonte: Consorzio Co&So Empoli