Servizio civile, 6 progetti per 17 giovani con Empoli Aps

Il 25 maggio 2022 ha dato il via ad un nuovo anno di Servizio Civile Universale per 17 giovani volontari, ai quali si aggiungeranno entro i primi di giugno altri 11 ragazzi.

Sei i progetti di ASC Empoli APS, previsti all’interno del programma “COM.E.T.E”: COMUNITA’ E TERRITORI IN EVOLUZIONE”:

BULLONI SVITATI: I volontari saranno impegnati in attività volte a contrastare sul territorio il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso lo sport. Sede: Uisp Empoli Valdelsa APS e Palazzetto dello Sport Bitossi Montelupo F.no

IL BELLO DEL MMAB - LA CULTURA E’ ONLINE: scopo del progetto è quello di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria in ambito culturale, attraverso la conoscenza diffusa sul patrimonio storico-artistico del territorio. Sede: MMAB di Montelupo F.no

PACE, MEMORIA E ANTIFASCISMO: DALLA CITTADINANZA ATTIVA ALL'INCLUSIONE SOCIALE, il cui obiettivo è quello di promuovere la conoscenza storica dei propri territori, la conoscenza di esperienze di impegno sociale e di promozione dei diritti e della pace come strumenti di contrasto alle diseguaglianze e di rafforzamento della coesione sociale. Sede: Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS – Anpi Sez. Empoli – ANED Empoli

PRENDIAMOCI CURA DI NOI E DEGLI ALTRI che mira a potenziare l’assistenza domiciliare e gli interventi di socializzazione per agli anziani in condizioni di difficoltà del Comune di Montelupo Fiorentino. Sede Auser Montelupo F.no

SOCIALIZZIAMO il cui obiettivo è quello di favorire la coesione sociale e l’inclusione degli over 65 residenti nei comuni di Vinci e Cerreto Guidi attraverso il miglioramento della qualità della loro vita. Sede Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS e Associazione Culturale Medicea

UN ITER IN UN CLICK: IL COMUNE AL TUO SERVIZIO! per avvicinare i cittadini all’amministrazione comunale, favorendo un pieno accesso ai servizi del territorio Sede Palazzo Comunale Montelupo F.no

Ancora una volta, il Servizio Civile ha dimostrato di essere per i giovani una formidabile palestra di cittadinanza, un’esperienza di crescita personale e un’occasione per migliorare le proprie competenze. I giovani che scelgono di dedicare questo anno della propria vita alla comunità sono giovani desiderosi di leggere le sfide che affronta la società e che influiranno sulla loro generazione. La situazione attuale è il chiaro esempio di come per difendere la società sia necessaria coesione e partecipazione.

Anche quest’anno, l’obiettivo di ASC Empoli APS è quella di formare persone che siano cittadini, che si impegnano nella vita delle istituzioni, che siano solidali e disponibili a dare, oltre che a ricevere.

Fonte: Ufficio Stampa