Sfilata di moda sotto le stelle, a Ponsacco arriva Fashion Style

Sei imprenditori uniti per un evento glam e innovativo, che mette in mostra le migliori creazioni e le ultime novità della moda italiana. A Ponsacco arriva Fashion Style, la sfilata di moda sotto le stelle organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa insieme alle attività Impronte da Gina, Fandango Art, Ottica Simonelli, Art Bijoux, Mode Style&Fashion e Sistema Centri Dentali.

Appuntamento venerdì 27 maggio dalle ore 19.30 in via di Gello 85, all'interno del parcheggio privato del negozio di scarpe Impronte da Gina, che per l'occasione diventerà una vera e propria passerella. “Un'iniziativa unica nel suo genere, che ci porta verso una stagione estiva finalmente all'insegna del ritorno alla normalità” afferma il presidente di Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli. “Grazie all'intraprendenza e allo spirito di iniziativa dei commercianti di Ponsacco, sempre in prima linea per creare occasioni ed eventi specialmente dopo il difficile periodo che auspichiamo sia definitivamente superato. Eventi interessanti come questo e gli altri programmati nell'estate portano sicuramente nuovo entusiasmo e idee che ci permettono di creare le condizioni per far rivivere il territorio,”.

“Siamo davvero felici di presentare questo evento, reso possibile dalla sinergia e dallo spirito di squadra di imprenditori uniti con un obiettivo comune“ il commento del responsabile territoriale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “Dalle 19.30 sarà possibile gustare aperitivo e cena con prodotti tipici del territorio offerti dalle attività coinvolte e preparati dalla pasticceria Setteveli, e a seguire lo spettacolo della sfilata sotto le stelle, dove saranno presentate le nuove collezioni estive di abbigliamento e i bellissimi accessori delle aziende partecipanti”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio Stampa