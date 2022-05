Una strada per David Sassoli a due passi dall'Università Europea di Firenze

Da domani a Firenze una strada porterà il nome di David Sassoli. Si tratta dell’ultimo tratto di via di San Domenico da via della Piazzuola al confine con Fiesole, a due passi dalle sedi dell’Università Europea. Alla cerimonia, in programma alle 11.30, parteciperanno il sindaco Dario Nardella, l’assessore alla Toponomastica e Cultura della Memoria Alessandro Martini, l’ex presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e la moglie di Sassoli Alessandra Vittorini.

“Immediatamente dopo la prematura scomparsa di Sassoli abbiamo avviato la procedura per intitolargli un luogo della città come proposto dal sindaco Nardella – dichiara l’assessore alla Toponomastica Alessandro Martini –. Ringrazio la Prefettura che ha concesso la deroga alle norme prevedono che per intitolare un luogo a una persona devono essere trascorsi dieci anni dalla sua morte. E sono sicuro che, vista la vicinanza con l’Università Europea, Sassoli avrebbe apprezzato la scelta”.

