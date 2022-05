Toscana 2050, nel comitato scientifico la prof UniSi Patrizia Marti

Patrizia Marti, Professoressa Associata del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena, è stata nominata nel Comitato Scientifico “Toscana 2050”, “think tank” della Regione Toscana. Il gruppo di lavoro, che si è riunito lo scorso 18 maggio a Firenze, opererà sotto la regia del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

“Immaginare la Toscana del 2050, pensare insieme ai bisogni delle nuove generazioni alla quale dovremo consegnarla, - si legge nella nota di insediamento - attrezzare una bussola che l’Assemblea legislativa potrà mettere a disposizione della Giunta regionale per far crescere la Toscana del futuro Immaginare il futuro: questo il compito che si è dato il comitato scientifico di Toscana 2050”.

«Faccio le mie congratulazioni alla Professoressa Patrizia Marti per il prestigioso incarico in seno al Comitato Toscana 2050 - ha detto il Rettore Francesco Frati -. Il suo apporto servirà sicuramente a dare un significativo impulso ai lavori, sia in relazione al carattere internazionale delle sue ricerche, che per l’attenzione rivolta all’interazione con l’utenza, che caratterizza la sua attività».

Patrizia Marti è Professoressa Associata dell’Università di Siena, insegna Design Thinking ed Experience Design. È responsabile con delega rettorale del laboratorio di fabbricazione digitale “Santa Chiara Fab Lab”. Ha una lunga esperienza di ricerca nel design di tecnologie in vari settori, da applicazioni in campo medico, all’inclusione e supporto all’autonomia di persone fragili o con disabilità, all’ambito museale.

Del comitato, oltre a Patrizia Marti, fanno parte: Fabio Beltram; Marco Casamonti; Stefano Casini Benvenuti; Donatella Cinelli Colombini; Paolo Dario; Giulio Deangeli; Donatella Della Porta; Francesco Macchia; Antonella Mansi; Franca Melfi; Paolo Posarelli; Luigi Salvadori; Eike Schmidt; Vincenzo Vespri.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa