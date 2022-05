Toscana Atletica Empoli show ai campionati toscani individuali

La Toscana Atletica Empoli fa incetta di medaglie nella prima giornata dei campionati toscani individuali assoluti e promesse. Le gare si sono tenute al Mauro Ferrari di Prato Sabato 21 e Domenica 22 Maggio.

Tantissimi i primi posti: tra le assolute, Camilla Sarti nei 100m con il nuovo Personale abbassato fino a 12.11, Cristina Mariani nei 1500 mt, con 4.44.35, Alessia Gambone nei 3000s siepi, Federica Ferraro nella marcia 5 km con 25.35.64. Doppia vittoria addirittura per Alessia Bylykbashi nei 100hs e nel salto in lungo rispettivamente con 14.97 e 5,86; nell'alto ritorno alle gare dopo una lunga assenza e vittoria per Giada De Martino con 1,68.

Tante anche le presenze sul podio: secondo posto per Camilla Rossi nei 100m con 12.25, Stefania Dallasta nei m 1500 con 4.49.41 e Tessa Macaluso nei 100Hs con 15.25. Terzo posto per Caterina Ingretolli nel lancio del disco con 37,77.

Ciliegina sulla torta l’ulteriore vittoria di Mercoledì 25 Maggio al meeting città di Sesto Fiorentino dove Matilde Carboncini, Tessa Macaluso, Camilla Sarti e Camilla Rossi hanno ottenuto il titolo toscano assoluto della 4x100, con il tempo di 47.36, strappando così il titolo all’Atletica Livorno che lo deteneva da due anni consecutivi.

Nello stesso contesto si sono tenuti anche i campionati toscani individuali allieve, dove la Toscana Atletica Empoli ha ottenuto altri tre primi posti: Giulia Bernini nei 2000 siepi con il nuovo personale portato a 7.14.34, Ginevra Drovandi nel salto in lungo con il nuovo personale di 5,49 e Selene Marzotti nel lancio del martello Kg 3, che ha ottenuto il nuovo personale con la misura di 47,37.

Nei 2000 siepi, secondo posto con minimo per gli italiani e nuovo personale per Sara Perferi con 7.59.84. Terzo posto nei 400m per Aurora Parigi con il nuovo personale di 1.01.89, e per Victoria Marinò nel lancio del giavellotto con la misura di 32,61

Fonte: Toscana Atletica Empoli