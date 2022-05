Un compattatore ha preso fuoco a Campi Bisenzio nella tarda serata di mercoledì 25 maggio. Per motivi ancora da chiarire, il rogo è divampato in via della Gallinella in uno stabile verso le 21.30. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato e Calenzano e hanno domato le fiamme, per un intervento che si è concluso dopo la mezzanotte. Non si segnalano danni a persone.