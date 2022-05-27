Martedì 31 maggio alle 18.30 è convocato il Consiglio comunale a Castelfranco di Sotto. Di seguito l'ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 31.05.2022
1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.
2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.
3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 16.05.2022.
4. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2022.
5. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022. APPROVAZIONE.
6. DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.
7. PRESA D’ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CICLO RIFIUTI PER GLI ANNI 2022-2025 APPROVATO DA ATO TOSCANA COSTA.
Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa
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