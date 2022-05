2 giugno, a Montespertoli la consegna della Costituzione ai diciottenni

La celebrazione del 2 giugno si svolgerà nel giardino della scuola primaria "N. Machiavelli", alle ore 18.00, alla presenza del Sindaco Mugnaini, del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini e della rappresentanza delle autorità locali. Nell’occasione saranno consegnate le costituzioni ai ragazzi/e che hanno compiuto o devono ancora compiere 18 anni nel 2022 a Montespertoli. L'evento sarà accompagnato dalla Filarmonica Amedeo Bassi ed è aperto alla cittadinanza.

"Questo momento è un momento importante e fondamentale per te: si diventa cittadini pienamente responsabili"

Inizia così la lettera d'invito che il Sindaco e il Presidente del Consiglio hanno inviato ai ragazzi/e che quest'anno festeggiano la maggiore età, un numero importante, 154 sono i giovani per il 2022.

"Sarà compito anche tuo aiutare la nostra comunità in quella che sarà la ripartenza post Covid19, lo potrai fare offrendo il tuo tempo nel volontariato e nel servire chi ha bisogno" prosegue così la lettera per poi spiegare quali sono i diritti e i doveri che si acquisiscono al compimento del 18esimo anno, quando in Italia si raggiuge la maggiore età: dal diritto di voto, che è anche un dovere civico, al diritto di amministrare autonomamente i propri beni, alla possibilità di prendere la patente di guida.

Si ricorda che i 18enni che non hanno ancora confermato la loro presenza alla cerimonia possono scrivere una email a segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it oppure chiamare il numero 0571600209

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa