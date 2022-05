Abbandona rifiuti a Carmignano, beccato 2 mesi dopo

Dopo 2 mesi è stato multato un uomo di Carmignano che il 23 aprile scorso, alle 8 di mattina, aveva abbandonato svariati rifiuti dalla sua auto in uno dei boschi del comune mediceo. A darne notizia è il sindaco Edoardo Prestanti, che da tempo sta puntando l'attenzione su questi odiosi fenomeni. "Grazie alle tante foto-trappole disseminate nel territorio e che spesso la polizia municipale fa girare di luogo in luogo per renderle funzionali e introvabili, è stato individuato e multato a dovere", spiega Prestanti, che su Facebook ha anche pubblicato le foto della fototrappola. L'invito rimane quello di denunciare chiunque sia visto abbandonare rifiuti.