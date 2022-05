Un'app in 3 lingue per scoprire Capraia e Limite

È stata presentata stamani la App turistica del Comune di Capraia e Limite, un nuovo strumento per promuovere il territorio comunale.

“Capraia e Limite Turismo”, questo il nome, prevede un menù principale che si compone di 8 sezioni: Informazioni; Archeologia; Arte, cultura e tradizioni; Musei e centri espositivi; Pievi e Chiese; Itinerari; Eventi e galleria fotografica.



L’applicazione, disponibile in tre lingue (italiano, inglese e tedesco), è attualmente attiva per Android e sarà disponibile a breve sulla piattaforma Apple.



Il sindaco ha sottolineato che il percorso di promozione turistica prosegue con il chiaro impegno di incrementare e favorire i flussi turistici, per questo l’amministrazione comunale ha inteso dotarsi di strumenti tecnologici per stare al passo con i tempi e poter avere dispositivi consultabili e continuamente aggiornabili, una guida pratica con tante informazioni per i visitatori. La App è stata presentata anche agli operatori, le realtà commerciali e turistiche e le associazioni del territorio che hanno contribuito allo sviluppo dei suoi contenuti. Il progetto, iniziato nel 2019, soltanto adesso vede la sua conclusione a causa della pandemia.



Tutti gli aggiornamenti vengono realizzati dall’ufficio segreteria generale a cui si deve una App gestita puntualmente con informazioni utili e di interesse per visitare il comune di Capraia e Limite.



Per gli assessori al turismo e all’ambiente l’App permette di conoscere il territorio attraverso una facile navigazione ed è rivolta soprattutto ai turisti per organizzare al meglio il proprio soggiorno. Molti itinerari proposti con suggerimenti di percorsi trekking e camminate, per favorire un turismo slow, che possono essere visualizzati nell'App, aperti con il navigatore del dispositivo o salvati nel formato standard GPX. Presenti le informazioni dei luoghi di maggiore interesse archeologico, i musei e centri espositivi, l’offerta degli eventi culturali aggiornata in tempo reale, i tanti luoghi di interesse, le aree più caratteristiche alla scoperta di storie, tradizioni e curiosità.



L’amministrazione comunale ringrazia i dipendenti per il lavoro svolto, l’ex assessore al turismo Marzia Cecchi che propose di realizzare l’applicazione turistica, il Gruppo Fotografico di Limite per le immagini e coloro che a vario titolo si sono adoperati per la realizzazione dei testi storici.



Nei vari punti di interesse sono già stati posizionati flyers con le informazioni sull’applicazione e un QR Code per scaricarla.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa