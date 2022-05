Attesi 200 atleti per la 10K Run Empolese

È arrivata l’ora della 10K Run Empolese.

Pur essendo alla sua prima edizione, la 10K Run Empolese si inserisce in una corposa tradizione del podismo locale, con molto gare, tra 10 km e mezza maratona, che hanno fatto parte dell’elite dell’atletica non solo toscana. La prova in programma domenica si sta incanalando molto velocemente su questi solchi, considerando l’attenzione che non solo le società locali stanno riservando alla prova.

Considerando le iscrizioni già effettuate e il fatto che si potrà provvedere fino alle 8:30 di domenica mattina, sono attesi a Empoli oltre 200 partecipanti, un numero già cospicuo considerando non solo il fatto che parliamo di una prima edizione, ma anche le tante concomitanze previste nell’ultima domenica di maggio. Merito anche del percorso, disegnato nella zona sportiva della città con epicentro lo Stadio Castellani e sviluppato attraverso le zone di Cortenuova, Pontorme e Tinaia, completamente pianeggiante e adatto al conseguimento di grandi risultati cronometrici.

Lo start della gara è fissato per le ore 9:00, ritiro di pettorale e pacco gara e ultime iscrizioni si potranno effettuare presso il Palazzetto dello Sport. Ricordiamo che la quota di partecipazione ammonta a … euro. A fine gara verranno premiati i primi 10 Assoluti e Veterani e i primi 5 Argento, uomini e donne, oltre alle prime 5 società per numero di presenze.

Per informazioni: Asd Podistica Empolese, tel. 333.4683796, info@podisticaempolese.it