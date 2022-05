Un'aula all'aperto e un giorno di festa per ricordare il maestro Vegni

Una festa sull'orlo della commozione per gli adulti presenti, che però non hanno voluto farsi trovare in lacrime di fronte agli studenti della scuola Giusti di La Scala. L'occasione era quella dell'inaugurazione dell'aula all'aperto in memoria del maestro Beppe Vegni, portato via dal Covid nel febbraio dello scorso anno. Una giornata calda e soleggiata ha accompagnato la cerimonia questa mattina, condotta dal dirigente scolastico Andrea Fubini assieme alle maestre e ai genitori dei ragazzi presenti. Questi ultimi si sono finti reporter per un giorno, con tante interviste e fotografie per documentare questo momento da annale. L'area è una vera e propria aula senza pareti, con la possibilità di modulare spazi e sedute di fronte a una grande lavagna e alle libreria in legno.

Oltre al dirigente hanno preso la parola il sindaco Simone Giglioli (ricordando i suoi 10 anni come assessore al sociale) e l'ex collega di Vegni Marzia Bellini. Poi il taglio del nastro e la scopertura della targa in legno per fissare il nome di Giuseppe Vegni su questa sua idea divenuta realtà. Un nuovo tassello che ripropone l'istituto di La Scala tra le eccellenze. Già lo era per il tempo pieno con i laboratori "di qualsiasi cosa", come ha ricordato col sorriso Bellini. Ora lo sarà ancora di più per il ricordo forte del maestro che non c'è più.