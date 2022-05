Avis Montopoli ripulisce il territorio: il programma

Domenica 29 maggio alle ore 8 prenderà il via la prima manifestazione Avis Montopoli a favore dell’ambiente per dare il contributo a liberare dal degrado il territorio e promuovere la vivibilità e la bellezza.

"Da sempre, nel promuovere la Donazione del sangue, evidenziamo l’importanza di tutto ciò che promuove la “cittadinanza attiva”; questa volta abbiamo voluto declinare il tutto verso il rispetto e la tutela dell’ambiente.

Un gesto semplice che però abbiamo voluto condividere con i cittadini e molte delle Associazioni che operano sul territorio anche per rafforzare il senso di comunità".

Per l'iniziativa Avis ha avuto il Patrocinio del comune di Montopoli e la disponibilità a collaborare delle seguenti associazioni/organizzazioni locali che nello specifico sono:

C.C.N di Casteldelbosco

Martinfiera

Circ.Arci Tom Benetollo di Marti

Pro loco Montopoli

Arco di Castruccio

Comitatop Montopoli nel cuore

Associazione Barrocciai Capannesi

A queste realtà locali si affianca la Direzione Didattica del Comprensivo G.Galilei di Montopoli che ci ha autorizzato a diffondere il programma tra i bambini delle scuole primarie favorendo così una diffusione capillare del progetto anche alle famiglie.

Di seguito un breve vademecum operativo:

Per ogni località, il ritrovo è fissato alle 8.00 nel punto indicato nella locandina dove verrà distribuito a nostra cura il materiale necessario e dove sarà fornita ogni ulteriore necessaria info. Il rientro è previsto per le 11 ed in quella occasione faremo le foto di gruppo. Saranno comunque gradite foto fatte lungo il percorso.

Una raccomandazione! Abbigliamento consono, scarpe chiuse e se possibile un paio di guanti in più!!!

I sacchi per la raccolta, le pettorine di riconoscimento ed alcune pinze raccogli rifiuti saranno disponibili in ogni luogo di ritrovo

Ai primi 20 partecipanti, adulti e bambini, verrà regalato il cappellino dell’Avis

I rifiuti raccolti saranno smaltiti lun 30 , dalla Geofor, durante il normale ritiro della raccolta indifferenziata.