Crisi settore agroalimentare, Pd Montespertoli presenta ordine del giorno

Il Partito democratico e il gruppo vivo Montespertoli, che rappresentano la maggioranza il consiglio, hanno presentato un ordine del giorno che pone l’attenzione all’attuale crisi del settore agroalimentare, non solo a livello mondiale ma anche sul forte impatto che ha sulle imprese agricole del territorio.

"L’aumento dei costi di produzione e dell’energia non permette margini alle imprese, l’11% delle aziende agricole hanno difficoltà tali da essere costrette alla chiusura, mentre il 30% lavora in perdita a causa dell’aumento dei costi di produzione che sta diventando ingestibile - dichiara Giacomo Giusti, consigliere comunale e segretario del pd locale- Siamo molto preoccupati per le aziende agricole montespertolesi, perché i rincari riguardano praticamente tutto: concimi, imballaggi, gasolio, attrezzi, macchinari. La vocazione del nostro territorio è agricola e turistica e se la seconda, con l’attuale allentamento della pandemia può prendere un po’ di respiro, la seconda è in grave emergenza.

Come partito e come consiglio comunale non possiamo voltarci dall’altra parte e dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere per aiutare le imprese agricole del territorio. Un primo passo- conclude Giusti- è quello di chiedere al governo di sostenere le imprese, abbattendo i costi del gasolio agricolo e dando contributi per i terreni coltivati per ammortizzare i costi di produzione. Siamo sull’orlo di una crisi alimentare globale dovuto alla guerra e rischiare di far chiudere le nostre imprese agricole non è concepibile".

