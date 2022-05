L'Enriques di Castelfiorentino campione toscano di tennis: si vola a Palermo

L'Istituto Superiore "F.Enriques" di Castelfiorentino si laurea Campione Regionale di Tennis e andrà quindi a rappresentare la Toscana per la categoria Allievi alle Finali Nazionali di settembre a Palermo. L'Enriques aggiunge così un'altra perla alla lunga e prestigiosa serie di brillanti traguardi sportivi che negli anni è riuscito a conquistare. L'ultimo tra questi era stata la vittoria della fase regionale di Calcio a 5, culminata poi con l'undicesimo posto a livello nazionale, subito prima che i Campionati Studenteschi segnassero una battuta di arresto dovuta alla pandemia. E, come se questi due anni di stop non si fossero neanche sentiti, alla ripresa è subito arrivato il successo tennistico conquistato sugli splendidi campi del Tennis Club di Prato.

La squadra dell'Enriques è composta da Massimo Ciampalini che frequenta la classe 3 A dell'Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing, primo singolarista e doppista, da Leonardo Mangini, doppista, alunno della classe 3 B Liceo Scientifico, da Alessandro Mochi, secondo singolarista che, insieme alle riserve Marco De Stefano e Giulio Conforti, è iscritto nella classe 2 B del Liceo.

I tre ragazzi titolari non hanno mai perso una partita nel lungo percorso che li ha portati al trionfo regionale concludendo gli incontri sempre con un netto 3 - 0. Hanno inizialmente battuto il Liceo Sportivo Russel Newton di Scandicci, si sono imposti sul Checchi di Fucecchio, anch'esso con una sezione di Liceo Sportivo, per arrivare alle finali provinciali del 16 maggio. Nei campi dell'Albor Grassina i tre ragazzi castellani hanno vinto sul Gobetti - Volta di Bagno a Ripoli guadagnandosi l'accesso alla fase interprovinciale del 19 maggio contro Arezzo. Dall'incontro del Castelfiorentino contro il Castiglion Fiorentino è uscita vincitrice Firenze, come nella storica ma anche leggendaria battaglia di Campaldino del 1289.

L'ultimo atto si è svolto a Prato il 26 di maggio. Le tre province che non avevano mai perso fino a quel momento si sono incontrate in un girone all'italiana giocato su due set al meglio dei 4 games con“tie break” sul 3 pari, “no advantage”. Ha iniziato Firenze contro Pisa e, come nella trecentesca battaglia di Cascina, resa celebre dal cartone michelangiolesco per un affresco mai realizzato, ha vinto la scuola della provincia di Firenze con il consueto 3 - 0. Infine la partita più difficile contro il Liceo Scientifico Sportivo "Salutati" di Montecatini (Pistoia).

Partenza tutta in salita perché Alessandro Mochi non è riuscito a vincere il suo singolare. Siamo quindi andati al secondo singolare col cuore in gola, ma Massimo Ciampalini non si è fatto battere e in una partita veramente sofferta si è piazzato vincitore con il punteggio di 0 - 4, 4 - 2, 10 - 7, rimettendo in gioco le sorti dell'incontro. Tutto si deciderà con il doppio. E qui Leonardo Mangini e Massimo Ciampalini non sbagliano e mettono a segno una vittoria al tie break per 10 - 8 che vale il titolo regionale.

La soddisfazione per le due docenti che hanno seguito la squadra, Isabella Bartali e Daniela Casagli è immensa. Anche perché hanno potuto vedere in azione Sportivi con la lettera maiuscola, che nel corso delle varie partite sono stati elogiati non solo per le loro capacità e la loro indubbia bravura, ma anche per la correttezza, il senso di responsabilità, la serietà dimostrata in campo, doti oggi così rare e preziose nelle attività agonistiche. Basti pensare che in ogni incontro non è mai stato presente alcun arbitro. I ragazzi si sono sempre arbitrati da soli con un fairplay ed una maturità che sono del tutto impensabili nella maggior parte degli sport. Si è scritta così una bellissima pagina nel libro dei Giochi Sportivi Studenteschi.

E infine, last but not least, i genitori di questi straordinari ragazzi hanno dato loro supporto, conforto e sostegno non mancando mai ad ogni partita. Marco Ciampalini, maestro di Tennis, Alberto Mochi e Stefano Mangini, grandi appassionati di questo gioco, hanno fatto quello che, potendo, dovrebbe fare ogni genitore per suo figlio: esserci!

Fonte: Ufficio stampa