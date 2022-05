Festival dell'Imprenditorialità e Olimpiadi delle Scienze, grandi risultati per il Fedi-Fermi di Pistoia

Olimpiadi di Scienze Integrate, Fedi-Fermi Pistoia 2022

Risultati importanti all'ITTS Fedi-Fermi di Pistoia. Studentesse e studenti si sono distinti al Festival dell'Imprenditorialità Giovanile JA e alle Olimpiadi delle Scienze Integrate. In questi giorni sono avvenute le premiazioni.

Festival dell'Imprenditorialità Giovanile JA, due team del Fedi-Fermi vincitori in Toscana

Sono due classi del Fedi-Fermi di Pistoia ad aggiudicarsi il primo ed il secondo posto nella classifica regionale del “Festival dell'Imprenditorialità Giovanile JA”. Le due mini imprese vincitrici, rispettivamente Worklet e Parky, dopo aver superato il primo turno della competizione regionale di Impresa in Azione, insieme ad un’altra classe dallo stesso Istituto, sono salite sul podio nella fase finale del 25 maggio scorso. Solo i primi due classificati per regione potranno partecipare alla competizione nazionale BIZ Factory 2022, in programma il 1°giugno 2022 presso Palazzo Mezzanotte a Milano, ora tre studenti del team Worklet e tre del team Parky, accompagnati dai proff. Daniele Bini e Andrea Rinaldi, raggiungeranno il capoluogo lombardo in rappresentanza di tutta la Toscana.

Ai seguenti link ulteriori informazioni sulle mini-imprese vincitrici

Worklet: https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/worklet/

Parky: https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/parky/

Festival dell'Imprenditorialità, Fedi-Fermi Pistoia 2022

Olimpiadi delle Scienze integrate, premiazioni al Fedi-Fermi

Si sono svolte ieri, giovedì 26 maggio, presso l’ITTS Fedi-Fermi di Pistoia, le premiazioni delle Olimpiadi delle Scienze integrate, una gara a squadre rivolta agli studenti delle classi seconde dell’Istituto e facente parte dei numerosi progetti inseriti nel PTOF del corrente anno scolastico.

Alla presenza del Dirigente scolastico, Graziano Magrini, del responsabile marketing di Mr. Wizard - sponsor dell’iniziativa insieme alla Zanichelli - Yury Grazzini, e del coordinatore del progetto, il prof. Guido Galeotti, sono stati decretati i vincitori: al primo posto la squadra della classe 2IB, seguita da quelle della 2KA e 2CHA, arrivate rispettivamente al secondo e al terzo posto; inoltre un Premio speciale è stato assegnato agli allievi David Bardelli, della 2MB, Luigi Sabattini della 2CHA e Giulio Grossi della 2IC, i primi tre studenti classificati nella fase eliminatoria.

Alla gara hanno partecipato tutte le 13 seconde dell'Istituto le quali, nella finale dello scorso 24 maggio, si sono sfidate con una squadra per ciascuna classe; ogni team era composto da tre studenti - per un totale di 39 ragazzi - scelti tra coloro che hanno totalizzato il miglior punteggio nella fase eliminatoria svoltasi il 4 maggio. La competizione, giunta alla sua seconda edizione, si è svolta attraverso la somministrazione di un test on-line, contenente argomenti del programma di Fisica, Chimica e Scienze naturali e ha avuto la finalità generale di stimolare l’interesse degli studenti verso le discipline coinvolte e di far conoscere meglio le loro inclinazioni e attitudini, attraverso una sana competizione tra le classi dell’Istituto.

"Sono molto soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa. - ha affermato il prof. Galeotti - Oltre a raggiungere gli obiettivi specifici del progetto, gli studenti hanno sviluppato abilità sociali e relazionali, collaborando nel lavoro di squadra; inoltre l'iniziativa ha rappresentato per gli insegnanti di Scienze integrate, un'importante occasione di confronto sui contenuti della disciplina e sugli obiettivi comuni da raggiungere".