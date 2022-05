Fine settimana anni '50, torna l'Hound Dog Festival all'Ultravox Firenze

Brillantina a go-go, gonne pastello, giubbotti di pelle e, se ce l’avete, portate anche la vostra Ford Thunderbird del '55. Rosa e con le code, s’intende.

Sabato 28 e domenica 29 maggio all’Ultravox Firenze va in scena lo Hound Dog Festival, due giorni e due sere nel segno del rock’n’roll, del surf, del rockabilly e di aromi anni '50: concerti e selezioni musicali, ma anche scuola di ballo, barber shop, dischi, memorabilia e tante attività in tema. Tutto a ingresso libero, dalle ore 17 fino a tarda sera.

Sul palco, tra gli altri, Andy Macfarlane, Martini and the Olives, The Bone Breakers, Rockin’Bonnie Western Bound Combo, Ricky Rialto e i The Green Rats, The Di Maggio Connection, The Same Old Shoes, The Guantanamos e, nei panni del bravo presentatore, Dr. Feelgood di Virgin Radio.

Cala il sole e si avverte un certo languore. Tranquilli, all’area food di Ultravox Firenze non c’è che l’imbarazzo della scelta: aperitivi, cocktail e pizze d’autore, hamburger doc, prelibatezze indiane… solo per dare qualche consiglio.

Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Toscana Aeroporti, Prinz, Estra. Progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

Ultravox Firenze

Da maggio a settembre 2022

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine - Firenze

Orari

Aperto tutte le sere dalle ore 18 (salvo diversa indicazione)

Informazioni

www.ultravoxfirenze.it

Fonte: Ufficio Stampa