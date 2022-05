Finiti in anticipo i lavori di via degli Agli

Sono terminati in anticipo oggi e non il 5 giugno come previsto inizialmente i lavori di ripristino provvisorio della pavimentazione in via degli Agli a Firenze, nel tratto tra piazza degli Antinori e la parte più stretta. La circolazione è stata ripristinata e le misure di viabilità alternativa sono state rimosse. L’intervento ha previsto una messa in sicurezza ‘a tempo’ in attesa che sia completata la progettazione esecutiva e che sia predisposto l'avvio del rifacimento della pavimentazione in pietra. Il materiale rimosso è stato trasportato al deposito comunale in attesa di essere riutilizzato.