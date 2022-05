Giornata Internazionale dell'Africa, festa contro gli stereotipi con le scuole di Ponsacco

Martedì 31 maggio presso i Giardini Pubblici di Ponsacco le classi delle scuole primarie e delle scuole d’infanzia dell’Istituto Comprensivo Niccolini celebreranno la Giornata Internazionale dell’Africa.

Questa attività giunge al termine dei laboratori di intercultura realizzati nelle classi dall’organizzazione Amref Health Africa Onlus all’interno del Piano Educativo di Zona (PEZ) coordinato dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione e progettato dall’Unione Valdera con il sostegno della Regione Toscana. La collaborazione tra Istituto Comprensivo Niccolini, Amministrazione comunale di Ponsacco, Unione Valdera, Amref e l’associazione G2 Senegal Valdera ha permesso di organizzare una giornata in cui avvicinare bambini e bambine all’incontro con la storia, l’arte e le culture del continente più antico, per evidenziarne le risorse e le potenzialità e contrastare l’immagine stereotipata che spesso viene mostrata. Oltre a giochi, favole, percussioni e attività pratiche, vi sarà anche l’incontro con Mouhamed Ali Ndiaye, campione di pugilato italo-senegalese, che presenterà il libro "Mi chiamo Mouhamed Ali", scritto insieme a Rita Coruzzi.

"Sarà una grande festa di ritorno alla vita sociale e alla condivisione dei valori necessari alla crescita dei bambini, quali la socializzazione e l'accoglienza, che necessariamente passa attraverso la cultura dell'inclusione. L’Amministrazione mette a disposizione i propri spazi e le loro cucine per la fornitura dei pranzi al sacco, così come di tutti i servizi necessari alla sicurezza dei nostri bambini" commenta l’assessore alla cultura e alla Pubblica Istruzione Stefania Macchi.

L’iniziativa si inserisce nella campagna nazionale di Amref, patrocinata dal CONI, "Non serve un campione, per battere gli stereotipi", a cui hanno aderito tantissimi personaggi dello sport per contrastare il razzismo e l’afrofobia.

Per saperne di più: https://www.amref.it/news-e-press/news-e-storie/africa-mediata-2022-non-serve-un-campione/

Fonte: Comune di Ponsacco