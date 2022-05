Impresa dell'anno: dei 17enni vincono con un'app sull'affettività dei giovani

Quattro studenti di 17 anni dell’Elsa Morante di Firenze sono i vincitori del Trofeo EYE 2022 come miglior idea di impresa dell’anno. Claudia Pasquetti, Alessio Badiali, Sofia Paoletti, Sara Feducci hanno convinto la giuria di esperti riunita all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze con la loro “Embarazado”, app per rispondere alle esigenze legate al mondo dell’affettività dei giovani. Grazie a questo risultato, la loro idea sarà accompagnata in un percorso di mentoring per approfondire l’idea guidato da ARTES, ente no profit che dal 1993 sostiene la crescita dei giovani e promuove la cultura dell’innovazione imprenditoriale etica. Hanno anche ricevuto un premio dal brand fiorentino Emanuela Biffoli.

Nella giornata delle idee che ha concluso l’edizione 2022 del percorso di educazione imprenditoriale etica EYE Ethics & Young Entrepreneurs EYE, sono state assegnate anche delle menzioni speciali.

Quella di AlumnEYE, giovani imprenditori che partiti dalla formazione di EYE hanno fatto impresa in questi anni, è andata a “Fantaturbo”, app per informazioni riguardanti motori (F1 e MotoGP) con opzione di un gioco, una sorta di Fantacalcio in cui è possibile acquistare tramite crediti finti alcuni piloti. Il team che l’ha presentata è composto da Alessandro Marchesin, Ranieri Guelfi Camajani, Lavinia De Giorgi, PierMattia Rossi Robaudi, Francesca Picchiarini, studenti del Conservatorio Santa Maria degli Angeli di Firenze.

La menzione assegnata dai Mentor è andata a pari merito a LOYAL sito per la qualità della vita nella terza età di Elisa Alpi, Irma Rosalia Benini, Ginevra Bufalini, Gaia Mariotti, Agnese Maria Pozzesi e BOOKFINDER, App per prenotare e ritirare libri di Francesco Bugli Innocenti, Guido Caldani, Carlo Fini, Vittoria Pini, Paolo Neri. Entrambi i team sono composti da studenti del Conservatorio Santa Maria degli Angeli.

La Menzione Social, assegnata dai voti degli utenti online a suon di like, è andata a DISCONIGHT, Abbonamento/app/card per gli ingressi in discoteca con sconti, offerte e agevolazioni di Tommaso Rutilensi, Tommaso Stefani, Patrizia Purja, Andrea Butini, Filippo Bartalucci del Russell-Newton di Scandicci.

Chi ha ottenuto la menzione, gareggerà a livello toscano tra le idee in gara per le edizioni 2022 di Eye Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo per aggiudicarsi i Trofei EYE regionali.

I 100 partecipanti a questa edizione di EYE Firenze sono tutti giovani di 16-18 anni, ancora studenti delle scuole superiori della Città metropolitana di Firenze dell’Istituto Elsa Morante-Ginori Conti di Firenze, del Conservatorio Santa Maria degli Angeli sempre di Firenze e dell’Istituto Russell Newton di Scandicci. Nel percorso promosso dall’associazione ARTES, si sono confrontati con imprenditori e esperti del settore per imparare come nasce e si sviluppa un’idea d’impresa con alla base l’etica.

Poi hanno creato un proprio progetto e i migliori, più concreti e innovativi, sono stati presentati di fronte a una giuria di imprenditori ed esperti che ha decretato il vincitore.

Il progetto è promosso da ARTES e Confindustria Firenze insieme ai tre istituti scolastici con il patrocinio dei Comuni di Firenze e Scandicci e vede la collaborazione di Nana Bianca, Murate Idea Park e Trim Corporate Finance. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.

Le altre idee selezionate per il contest:

MOVITA app per serate giovanili di Filippo Carrara, Samanta Amet, Lorenzo Badini, Carlotta Di Giorgio e Melissa Picconi (Elsa Morante)

MY FUTURE servizio di assistenza agli studenti sul proprio percorso futuro di Fabiana Marguerite, Grace Laurent, Elisa Parrini (Elsa Morante)

DIGITAL DOC App per digitalizzare i documenti anagrafici di Joseph Andrade, Luana Martorelli, Niccolò Corsani (Russell-Newton)

RESEARCH CARROT Estensione di Google in abbonamento che automaticamente filtra i risultati di ricerca in base all’interesse della persona eliminando siti inutili di Niccolò Mascritti, Alessia Fantoni, Thomas Marchi, Giulia Sposato, Ginevra Felici (Russell Newton)

SCHOOLPROJECT app di supporto per studenti in difficoltà con lo studio di Viola Brogioni, Giovanni Graziani, Iaro Martini, Gaia Maiani, Letizia Grementieri, Arianna Piadetti (Russell Newton, Santa Maria degli Angeli)

La giuria di esperti era composta da Lorenzo Betti, CEO di Trim Corporate Finance, Filippo Maria Dolfi, founder di Fakebusters startup innovativa fiorentina che smaschera le fake news, Alfredo Coltelli, Manager e Consigliere di Amministrazione di ARTES, Melissa Saturni, Marketing Manager del brand di moda Emanuela Biffoli Firenze e Federico Trippi, CEO di R& D Telecommunication and Energy e Vicepresidente sezione servizi innovativi e sezione piccola industria di Confindustria Firenze.

Alla Giornata delle Idee di Eye Firenze erano presenti l’Assessore all’Innovazione del Comune di Firenze Cecilia Del Re, Alessandro Sordi CEO di Nana Bianca e Vicepresidente di Confindustria Firenze, Elena Nanni, Coordinatrice di Murate Idea Park, Ivana Palomba, Assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili del Comune di Scandicci. Presenta il contest e le idee in gara il Direttore di EYE Luca Taddei

Eye, oltre alla Città Metropolitana di Firenze è attivo a Prato, Pistoia, Arezzo ed è stato esportato in altri Paesi europei, ossia Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Polonia e Romania.