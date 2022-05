Maxi schermo per Pisa-Monza a La Nunziatina

Dopo il match di andata della finale dei playoff di Serie B a Monza, Il Pisa è pronto ad affrontare l’ultima sfida che potrebbe portarlo in serie A. La Nunziatina apre di nuovo i cancelli del suo spazio verde in centro storico ai tifosi nerazzurri e alla città per l’atteso match di ritorno Pisa – Monza, che andrà in diretta domenica 29 maggio (ore 20,30) sul maxi schermo di 11 mq del giardino a pochi passi da Corso Italia.

L’ingresso è gratuito. Per la prenotazione dei posti rivolgersi invece al giardino o telefonare al 338 759 6670.