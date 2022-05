Mostra su Renzo Fanfani all'Accademia delle Belle Arti, poi itinerante a Empoli

A pochi giorni dal terzo anniversario della sua scomparsa, è stata inaugurata la mostra Renzo Fanfani, ospitata nella sala Ghiberti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, aperta al pubblico dal 24 maggio al primo giugno 2022. Arriverà nella ‘sua’ Avane, a La Vela Margherita Hack, il 6 giugno e, dopo, sarà esposta al Chiostro degli Agostiniani il 10 giugno 2022.

La mostra è il momento conclusivo del concorso omonimo, un vero banco di prova per i giovani studenti dell’Accademia che si cimenteranno nella realizzazione di un monumento dedicato al ‘cruccio’ dell’indimenticabile parroco avanese: “Non c’è niente nel quartiere che ricordi gli operai né come oggetto di sfruttamento né come soggetto di cambiamento”. Un’opera che parlerà di lavoro, di dignità dell’uomo, di diritto a vivere in un mondo di uguaglianze e umanità che arricchirà non soltanto il quartiere ma anche tutta la città di Empoli.

Spunto prezioso il libro “Renzo Fanfani. Prete operaio” di Paola Sani, curatrice e scrittrice, da cui tutto è cominciato e preso forma. Come il docufilm, sotto la regia di Massimo Tarducci, autori Paola Sani e don Andrea Bigalli.

A Firenze c’è stata una prima presentazione dei bozzetti e nel contempo la Commissione dell’Accademia con il direttore Claudio Rocca, le docenti Gaia Bindi e Angela Nocentini, il vicesindaco del Comune di Empoli e Paola Sani, ha votato le migliori realizzazioni che restano ‘segrete’. Fra queste anche l’opera vincitrice.

Presenti all’inaugurazione anche l’assessore alla cultura e il Comitato di Avane, rappresentato da Sonia Nazzi e Michela Zichella rispettivamente presidente e vice.

Due i momenti aperti alla cittadinanza. Lunedì 6 giugno 2022 alle 10 a La Vela Margherita Hack per la prima esposizione dei bozzetti interverranno Mario Scafetta e Paola Sani del Comitato di Quartiere di Avane, la sindaca del Comune di Empoli, Claudio Rocca, Direttore ABAFI, Angela Nocentini docente ABAFI, Gaia Bindi docente ABAFI. Il 10 giugno 2022 alle 18 al Chiostro degli Agostiniani ci saranno l’esposizione e la premiazione del vincitore o vincitrice con la consegna del Premio Renzo Fanfani - Prete Operaio e la presentazione del catalogo del ‘Premio’. Interverranno la sindaca del Comune di Empoli, Claudio Rocca, direttore ABAFI, Michela Zichella e Paola Sani Comitato di Quartiere di Avane, Angela Nocentini docente ABAFI, Gaia Bindi docente ABAFI, alla presenza degli artisti partecipanti al Premio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa