Muore ciclista 57enne all'Elba, l'elisoccorso non può nulla

Un ciclista originario della Slovenia è morto quest'oggi all'Isola d'Elba dopo essere finito in una zona impervia. Il 57enne si trovava a Marciana attorno alle 14 di oggi, venerdì 27 maggio. Il 118 è stato chiamato per il malore e subito è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso per poter raggiungere l'uomo. Il medico è stato trasferito sul posto tramite verricello ma non ha potuto far altro che constatare il decesso. La calda giornata e lo sforzo fisico potrebbero aver contribuito al malore, ma le ipotesi sono a tutto campo.