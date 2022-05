Investita a Limite, pedone 35enne in ospedale

Una 35enne è rimasta ferita dopo un incidente nella mattinata di oggi, venerdì 27 maggio, a Capraia e Limite. La giovane sarebbe stata investita da una vettura mentre era su via Gramsci, all'altezza dell'incrocio con via Lenin. Il fatto è avvenuto a Limite alle 7.30 circa.

Non si conoscono le cause del sinistro. La persona che ha investito la 35enne si è fermata a prestare soccorso.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa per regolare il traffico e studiare la dinamica. La 35enne è stata portata in ospedale a Empoli in codice giallo da un'ambulanza della Misericordia di Empoli.