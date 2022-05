Rifiuti vicino ad Arnovecchio, denunciato titolare di una ditta

Rifiuti trovati a Cortenuova, vicino al lago di Arnovecchio. I Carabinieri forestali di Empoli, assieme alla Polizia Municipale, hanno fatto un sopralluogo nel territorio di Empoli, Via del Piano all'Isola, in un fondo utilizzato da una impresa di costruzioni e constatavano irregolarità di vario genere.

Il sito si trovava in area vincolata paesaggisticamente, in quanto localizzato in territori contermini a laghi, compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia del lago.

I Carabinieri forestali hanno visto innanzitutto che il fondo veniva in parte utilizzato per deposito temporaneo non autorizzato di rifiuti edili nonché la realizzazione di vari manufatti abusivi.

Erano state create in particolare sette tettoie ed erano presenti tre container scarrabili, in assenza di titolo abilitativo ossia del permesso a costruire.

E’ stato dunque segnalato il legale rappresentante della ditta di costruzioni che utilizzava il fondo oggetto di accertamenti, per aver effettuato una gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, con deposito degli stessi e per la realizzazione in assenza di permesso a costruire di manufatti, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.