Screening e esami specializzati in centro storico a Pisa

Uno speciale appuntamento nel centro storico di Pisa dedicato alla prevenzione delle malattie dementigene, controllo dell'udito, della vista e della funzionalità respiratoria. Si terrà in Piazza XX Settembre, la giornata di screening organizzata da Memento - Centro di Neuroriabilitazione inaugurato a ottobre e successivamente dedicato alla memoria di Gianna Gambaccini, e da PaimBiolabor, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa.

“Un nuovo importante appuntamento che per la prima volta si svolge nel cuore del centro storico di Pisa” afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. “L'organizzazione di esami e screening in una posizione così strategica permetterà a un numero sempre maggiore di persone di avvalersi dei servizi messi a disposizione dai professionisti di due centri d'eccellenza del nostro territorio come il Centro di Neuroriabilitazione Memento dedicato a Gianna Gambaccini e PaimBiolabor”.

“Iniziative come questa rendono ancora più forte il ricordo di una persona speciale come Gianna Gambaccini” dichiara l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa, Veronica Poli. “La decisione di dedicare alla sua memoria il centro di neuroriabilitazione rende onore alla sua figura di medico, neurologa e politica, e anche questa nuova iniziativa rispecchia il suo metodo di lavoro, che vedeva nella collaborazione tra enti pubblici e strutture private un elemento imprescindibile per il futuro della sanità. Continueremo a impegnarci per portare avanti il suo straordinario lavoro”.

“Sarà una nuova giornata dedicata alla prevenzione a disposizione della cittadinanza, con un presidio attivo presso le Logge di Banchi, in piazza XX Settembre, dalle ore 10 alle ore 19 di lunedì 30 maggio” spiega Antonio Melani, responsabile area amministrativa del gruppo Memento. “Sarà possibile eseguire i seguenti esami non refertati a cura di PaimBiolabor: esame audiometrico per il controllo dell'udito, esame spirometrico per il controllo della funzionalità respiratoria e il videotest per lo screening basale sulla vista. A cura di Memento - Centro di Neuroriabilitazione Gianna Gambaccini saranno invece effettuate le visite di screening per la prevenzione delle malattie dementigene. Per prenotare queste specifiche visite è necessario l'appuntamento, chiamando al numero 3316889241”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa