Street e tape art in piazza Salvo D'Acquisto a Figline

Una farfalla, un fenicottero, un omaggio al "Piccolo principe". Sono alcune delle figure che, da oggi, sarà possibile vedere in maniera permanente sui muri di piazza Salvo D'Acquisto, a Figline. Si tratta dello step conclusivo del laboratorio di rigenerazione urbana che ha coinvolto la 5B della scuola primaria Cavicchi, nell'ambito del progetto Spazi infiniti della cooperativa l'Inchiostro. L'intervento di street art (permanente) a parete e di "tape art" (temporanea) su pavimento, con disegni realizzati dai bambini, è stato seguito dall'architetto Marcello Cova.

Il laboratorio è inserito nel progetto Spazi Infiniti (progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) di cui il Comune di Figline e Incisa Valdarno è partner.

All'evento conclusivo di stamani era presente l'assessore alle Politiche giovanili, Dario Picchioni

La cooperativa "L'inchiostro"

Si è tenuto stamani l' ultimo incontro del laboratorio di rigenerazione che ha visto coinvolti i bambini e le bambine della classe 5B della scuola primaria Cavicchi ed i ragazzi e le ragazze delle classi 1F e 2F classe della scuola secondaria del Matassino nella rigenerazione degli spazi comuni.

Insieme all' architetto Marcello Cova gli studenti sono giunti al termine del percorso di partecipazione e progettazione svolto negli spazi esterni della scuola di Matassino (classi secondaria) e su Piazza Salvo D'Acquisto (classe primaria), immaginandone una forma o utilizzo diverso da quello attuale.

Questo tipologia di azione intende scommettere sull' importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni nelle scelte e nei processi decisionali che riguardano le nostre città.

L'approccio prescelto è quello "pop-up", ovvero di iniziative temporanee al fine di valorizzare l'effettivo protagonismo dei minori e di privilegiare una logica incrementale, in cui le azioni messe in atto rappresentino un innesco per lo sviluppo di ulteriori iniziative, creando lo spazio per un reale passaggio di responsabilità all’intera comunità.

Per saperne di più: 3477558550 (Monica Bonini, direttore cooperativa L'Inchiostro)

coop_inchiostro@yahoo.it ; spazinfiniti@linchiostro.org;

Fonte: Comune di Figline e Incisa - Ufficio Stampa