Street Food Festival al via, il debutto del nuovo evento a San Miniato Basso

Al via lo Street Food Festival di San Miniato Basso: ieri, giovedì 26 maggio, alle 18 si è tenuto il taglio del nastro ufficiale della prima edizione dell'evento che ha segnato la vera ripartenza delle attività estive dopo la pandemia nella popolosa frazione.

All'inaugurazione erano presenti il sindaco Simone Giglioli, l'assessore alle attività produttive e vice sindaco Elisa Montanelli, il consigliere per l'economia del presidente Giani ed ex sindaco Vittorio Gabbanini, il presidente del Ccn San Miniato Basso Pierfranco Speranza, Luca Favilli di Confcommercio Provincia di Pisa, lo chef Marco Nebbiai, il presidente di San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e tutti gli organizzatori dell'evento.

Ricordiamo che fino a domenica sarà possibile venire nell'area della Casa culturale di San Miniato Basso per cenare e godere degli spettacoli programmati giorno per giorno.

"L'obiettivo era quello di dar vita a un evento che potesse richiamare pubblico da tutto il territorio, e credo che ci siamo riusciti. C'è tanta voglia di tornare a vivere all'aperto e a godere degli eventi dal vivo dopo due anni e mezzo di chiusure e limitazioni, e non c'è modo migliore di farlo che assaggiando e prelibatezze che arrivano da tutta Italia e non solo", spiega Luca Favilli di Confcommercio Provincia di Pisa.

"Abbiamo sposato e supportato sin da subito l'iniziativa, eventi come questi che portano pubblico nei pressi delle nostre attività troveranno sempre la nostra collaborazione. Saranno 4 giorni di cibo e divertimento con grande successo", spiega Pierfranco Speranza, presidente del Ccn San Miniato Basso.

"Una bellissima iniziativa quella nata a San Miniato Basso, l’impegno profuso da tutti merita un vero successo di pubblico e dunque venite tutti allo Street Food Festival fino al 29 maggio", concorda Marzio Gabbanini di San Miniato Promozione.

"Sono molto felice di questa nuova manifestazione, segno di vitalità nella frazione di San Miniato Basso, dal tessuto commerciale tra i più importanti del Comune. L'area della Casa culturale è molto adatta. Faccio i complimenti agli organizzatori per queste scelte vincenti", chiude il sindaco Simone Giglioli.

La manifestazione continua oggi con lo show del Circo Nero, i noti saltimbanchi proporrano uno show per adulti e bambini con mangiafuoco e giocoleria. Sabato 28 il rock dei Meganoidi scuoterà San Miniato Basso, con uno dei primi concerti del loro nuovo tour estivo. La chiusura di domenica 28 sarà con la tribute band Monsters of Rock: dai Guns N'Roses agli Aerosmith, per cantare tutti sotto al palco. Il festival è a ingresso gratuito.