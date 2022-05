Tari, a Scandicci l'ok alle tariffe 2022. Vicesindaco Giorgi: "Aumento contenuto al 6%"

"Grazie alle scelte fatte in questi anni nella gestione dei rifiuti a Scandicci riusciamo a contenere l’aumento medio della Tassa sui rifiuti Tari al 6%, in linea con il tasso d’inflazione, mentre l’incremento medio dell’intero territorio dell’Ato dei rifiuti Toscana centro è superiore di due punti percentuali". Con queste parole il Vicesindaco e assessore al Bilancio Andrea Giorgi commenta la delibera che fissa la tariffa per il 2022 della Tassa sui rifiuti Tari, approvata dal Consiglio Comunale con i voti favorevoli di Pd, Sandro Fallani Sindaco, Scandicci a Sinistra e gruppo misto di maggioranza, e quelli contrari di Lega Salvini premier, Centro destra per Scandicci Forza Italia Udc e gruppo misto di minoranza.

La delibera sulle tariffe 2022 della Tari a Scandicci è stata votata dal Consiglio dopo l’approvazione del Piano economico finanziario dell’Autorità di ambito dei rifiuti Ato Toscana centro, lo scorso 23 maggio, e nel rispetto del nuovo metodo tariffario definito a livello nazionale dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente Arera.

La scelta che in questi anni ha caratterizzato la gestione dei rifiuti a Scandicci, e che ha permesso di raggiungere nei primi mesi del 2022 una quota di raccolta differenziata del 78,3%, è quella di un sistema di raccolta mista in tutto il territorio comunale, con l’utilizzo dei cassonetti a chiavetta in quasi tutti i quartieri urbani, e il porta a porta nelle zone collinari e produttive, con metodi differenziati concordati anche con il gestore Alia Servizi Ambientali SpA e ottimizzati in base alle caratteristiche delle diverse zone: prossima novità, che estenderà all’intero territorio cittadino la raccolta differenziata con chiavette per tutte le tipologie di rifiuti, sarà la trasformazione con il sistema già utilizzato in tutti gli altri quartieri urbanizzati anche a San Giusto Le Bagnese, così come specificato nella relazione di accompagnamento al Pef dell’Ato Toscana Centro.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa