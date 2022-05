A Parigi la tennista di Pontedera Martina Trevisan ha sconfitto l'australiana Daria Gavrilova Saville e si è qualificata per gli ottavi del Roland Garros. L’atleta toscana, 59esima del ranking e che recentemente ha conquistato a Rabat il suo primo titolo WTA, ha prevalso 6-3 6-4, in un'ora e 27 minuti di gioco, sulla numero 127, in tabellone grazie ad una wild card.