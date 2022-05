Tesseramento Pd nei Comuni dell’Empolese Valdelsa nel segno di inclusione e diritti

Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, un paio di settimane fa ha lanciato la campagna di tesseramento della federazione descrivendo il concetto a cui è ispirata, ovvero ai temi dell’inclusione e dei diritti. Il claim scelto per la campagna “Essere come tuttə”, termina volutamente con lo schwa, la “e” rovesciata dell’alfabeto fonetico internazionale, utilizzata come formulazione lessicale inclusiva per definire un gruppo misto di persone e superare il predominio del genere maschile: simbolo di una collettività che valorizza, appunto, tuttə nelle loro intime specificità.

Questo fine settimana molte unioni comunali si mobiliteranno per promuovere le sottoscrizioni al partito, ecco l’elenco dei banchini che saranno presenti sul territorio: sabato 28 maggio a

Montaione dalle 10 alle 13 in piazza Cavour, a Castelfiorentino dalle 10 alle 13 davanti sede Pd in via G.Matteotti 19; a Vinci dalle 9.30 alle 12.30 in piazza della Libertà, a Fucecchio dalle 10 alle 12.30 nel piazzale Coop in via Fucecchiello. Domenica 29 maggio a Gambassi Terme dalle 10 alle 12 in via Garibaldi 8 (davanti a sede PD) e a Vinci-Sovigliana dalle 9.30 alle 12.30 in piazza della Pace.

Si ricorda inoltre che è possibile donare il 2×1000 al Partito democratico, è semplice e non costa nulla. Basta scrivere M20 nella dichiarazione dei redditi e firmare.

Fonte: Ufficio Stampa