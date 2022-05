Truffa milionaria tra Arezzo e la Lombardia, quattro denunce

Dopo quella di Ponte Buggianese di pochi giorni fa, un'altra truffa milionaria scuote la Toscana. Stavolta il caso di cronaca arriva dalla provincia di Arezzo, con quattro persone denunciate.

Tutto parte dalla denuncia di una persona residente in Lombardia, legale rappresentante di una società di capitali a cui sono stati promessi aiuti economici per risollevare le sorti della propria azienda. Questi capitali alla fine non sono mai arrivati. Il danno della vittima è pari a 1,5 milioni di euro tra somme di denaro e oggetti di pregio.

Mente della truffa è un 55enne di stanza a Arezzo, L'uomo ha ideato e diretto le 'maestranze' del colpo. Per la durata della truffa si è presentato come un imprenditore del settore farmaceutico e avvocato esperto in diritto finanziario.

Assieme a lui un 65enne di Prato come autista e factotum, una 47enne di Arezzo come 'cassiera' del gruppo criminale (raccoglieva denaro e lo trasferiva su rapporti bancari riconducibili ai propri familiari e alle società) e una 53enne di Roma, destinataria del profitto con l'obiettivo di riciclare i soldi. Tutti e quattro sono stati denunciati.